У жителя Ростовской области изъяли взрывные устройства и боеприпасы

Ростовская область, 25 декабря 2023. DON24.RU. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области изъяли взрывные устройства и боеприпасы у 60-летнего жителя Матвеево-Курганского района. Об этом сообщает пресс-служба управления. «В отношении хозяина домовладения следственным подразделением МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и ч. 1 ст. 222.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», - пишет источник. Сообщается, что по инкриминируемым фигуранту преступлениям законодательством РФ предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.