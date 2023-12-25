Источник: подозреваемый в двойном убийстве в Москве был ранее судим
Мужчина, который подозревается в том, что зарезал в Москве двух женщин, уже ранее был приговорен к принудительному лечению за аналогичное преступление. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
В СК России сообщили, что 23 декабря 37-летний мужчина зарезал в квартире 25-летнюю девушку. По данным следствия, подозреваемый в убийстве также признался, что ранее он убил еще одну женщину в московской гостинице.
«Предварительно установлено, что Алексей Варакин был судим в 2010 году за убийства двух девушек, ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице», - пояснил источник в правоохранительных органах.
По его словам, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг.
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