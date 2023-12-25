СК проводит проверку по факту гибели рыбака в ЯНАО

СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины в рыбацкой палатке.

ЧП произошло 24 декабря на территории Пуровского района, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы окружного ведомства.

Установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного двое из них заночевали в палатке.

«Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.