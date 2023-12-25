Число раненных при обстреле ТЦ в Горловке увеличилось до девяти

Число мирных жителей Горловки в Донецкой Народной Республике, получивших ранения при обстреле торгового центра со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до девяти. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.