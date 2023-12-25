Мужчины подрались в вагоне метро Москвы и попали на видео

Судя по записи, драка произошла не менее месяца назад, так как все пассажиры в легкой одежде. На кадрах видно, как двое россиян о чем-то спорят. В ходе перепалки один из мужчин сначала бьет оппонента кулаком в лицо, а затем ногой в грудь, на что тот также отвечает ударом.