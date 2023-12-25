Полицейскими задержан подозреваемый в незаконной охоте на лосей в Ростовской области

В дежурную часть Отделения полиции (дислокации ст. Казанская) Межмуниципального отдела МВД России «Шолоховский» поступило сообщение о том, что в районе хутора Солонцовского Верхнедонского района в лесном массиве была обнаружена туша самки лося. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 49-летнего жителя станицы Вешенской, причастного к незаконной охоте. Полицейские установили, что гражданин не имел соответствующих разрешительных документов и лицензий на охоту диких животных. В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли охотничий карабин для проведения баллистической экспертизы и сравнения с гильзами, обнаруженными на месте происшествия. На изъятое ружье, у гражданина имелось разрешение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.