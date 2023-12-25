Адвокат Vacio Роман Попов заявил, что сотрудник полиции обманул рэпера

Адвокат рэпера Vacio (настоящее имя - Николай Васильев) Роман Попов признался, что изначально полицейские уверяли музыканта, что его не будут привлекать к административному аресту из-за появления в одном носке на половом органе на вечеринке у Насти Ивлеевой. Его слова передает "СтарХит". "Вечером 21 января в клуб "Мутабор" приехали сотрудники полиции, ознакомились с видео с камер наблюдения и попросили сотрудника клуба позвонить Васе и приехать в клуб. Вася сдержал свое слово и приехал", - заявил защитник. Попов намерен подать жалобу на сотрудников полиции, которые заключили с Васильевым словесный договор. 22 декабря Vacio из суда извинился за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола").