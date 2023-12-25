Назван мотив убийства двух девушек в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что задержанный по подозрению в убийстве двух девушек в Москве Алексей Варакин мог пойти на преступление из-за половой дисфункции. Канал со ссылкой на подробности допроса мужчины пишет, что его выводила из равновесия любая сексуальная неудача.

Как сообщает SHOT, 22 декабря Варакин вызвал в гостиницу «Вечный зов» проститутку. Однако, пишет канал, она отказалась вступать в связь с клиентом и употребляла наркотические вещества, тогда Варакин разозлился, убил женщину и сбежал.

По данным SHOT, затем мужчина, чтобы снять стресс от убийства, вызвал другую экскортинцу. В публикации говорится, что у мужчины не получилось заняться сексом с девушкой, и она стала смеяться над ним. По информации канала, тогда Варакин с ножом напал на обидчицу.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что подозреваемый в убийстве двух москвичек может быть приговорен на срок вплоть до пожизненного лишения свободы. По словам эксперта, при вынесении вердикта будут учитываться все отягощающие обстоятельства, в том числе то, что это мог быть рецидив. До этого подозреваемый уже был осужден за убийство двух проституток, напомнил он.