СК РФ обвинил начальника ГУР Украины Буданова в причастности к 104 терактам

Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным издания, суд повторно заочно арестовал Буданова. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу, причем срок исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России. До этого ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. В октябре Следственный комитет РФ заочно предъявил Буданову обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории России. В середине декабря сообщалось, что Кирилла Буданов объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. На него завели дела по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Содействие террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".