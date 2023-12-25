Дело возбудили после драки с поножовщиной в вагоне метро в Москве

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после драки с поножовщиной в вагоне метро в Москве, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службе столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал он.

Днем в воскресенье в вагоне поезда метро, следовавшего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, пьяный пассажир нецензурно обругал двух пассажиров, в результате между ними произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку. Один из мужчин достал нож, другой пытался его выхватить, но порезал руку. Пострадавшего осмотрели медики, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нож отправлен на экспертизу.