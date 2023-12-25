Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия)", - сказали в пресс-службе суда. ТАСС