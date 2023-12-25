В Индии мужчина откусил жене нос

В индийском штате Уттар-Прадеш муж избил жену и откусил ей нос, когда не получил приданого от ее семьи. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в деревне Махешпур, между молодыми супругами, которые всего год прожили в браке, возникла ссора. Мужчина обвинял жену в том, что родственники оставили ее без приданого.

Супруг требовал, что семья девушки переписала на него часть имущества, постоянно бил и унижал жену. В один из дней он снова набросился на девушку с кулаками, а когда та попыталась оказать сопротивление откусил ей часть носа.