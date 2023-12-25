В Челябинской области осудили двух иностранцев за покушение на сбыт 54 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Копейский городской суд Челябинской области признал двух иностранных граждан виновными в том, что они покушались на сбыт 54 кг гашишаи назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, а также восемь лет и три месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Суд признал двух иностранных граждан виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил их к восьми годам трем месяцам и восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима соответственно. Виновным также назначены штрафы в сумме 175 и 150 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как установили в суде, иностранцы являлись участниками межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте крупных партий наркотиков. В мае 2023 года их задержали сотрудники УФСБ с 54 кг гашиша.