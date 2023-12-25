В Башкирии возбудили дело из-за поставки некачественного медоборудования на 88 млн рублей

УФА, 25 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере возбудили в Башкирии по факту поставки 34 аппаратов ИВЛ и диагностического оборудования. Их стоимость превысила 88 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

© ГОРОБЗОР.РУ

"В августе 2020 года и июле 2022 года в медицинские учреждения республики поставлено 34 аппарата искусственной вентиляции легких и одно диагностическое оборудование. В соответствии с заключением экспертов установить качество оборудования невозможно, медицинские изделия не зарегистрированы на территории России, их параметры отличаются от заявленных производителем и указанным в документах. В результате действиями недобросовестных поставщиков региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 88,7 млн рублей", - говорится в сообщении.