В Коми вынесли приговоры организаторам поджога ТЦ «Пассаж»

Суд вынес заочный приговор находящимся в международном розыске братьям Фахрутдину и Асрету Махмудовым и Валентину Гаджиеву за организацию поджога торгового центра «Пассаж» в Ухте .

Махмудовы и Гаджиев поджигали ТЦ не сами, они нашли исполнителей преступления — местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Те подожгли здание 11 июля 2005 года, в результате чего погибли 25 человек, еще 11 пострадали. Ущерб собственникам помещений превысил 58 млн рублей.