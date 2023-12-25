«Люди, мы знаем, что скоро Новый год и другие праздники, и всем хочется получить свои подарки и заказы. Понимаем вашу злость и обиду, когда вы не можете получить свой заказ, но покрывать работников трехэтажным матом и еще угрожать — это просто кошмар», — написали работники пункта выдачи под видео и попросили клиентов быть более терпеливыми.