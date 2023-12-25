В Курске пенсионерка перевела 3,5 млн рублей мошенникам

В Курске пожилая женщина лишилась 3,5 миллиона рублей из-за "расследования" мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону. Аферисты позвонили ночью и представились пенсионерке сотрудниками силовых органов. По словам звонившего, на данный момент они расследуют дело, связанное с мошенниками. Из-за действий этих лиц средства женщины якобы под угрозой. "Силовик" предложил россиянке поучаствовать в операции по поиску злоумышленников. Для этого ей позвонил якобы сотрудник банка. С его помощью женщина обналичил накопления, взяла заем и перевела 3,5 миллиона рублей на счета аферистов. На данный момент мошенников ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.