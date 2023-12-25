Мужчина получил срок за продажу найденного в лесу ружья

Житель Хакасии получил четыре года условно за продажу винтовки, которую он во время сбора орехов в лесу обнаружил висящей на дереве, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Мужчина три года хранил у себя оружие, а потом решил избавиться от него за девять тысяч рублей.

На самозарядный карабин Симонова с четырьмя патронами 40-летний мужчина наткнулся в Ширинском районе в 2020 году и унес к себе домой. Позднее он помогал соседям в гараже, где нашел 30 военных пистолетных патронов, которые ему владелец помещения отдал.

За распитием спиртного обладатель арсенала рассказал знакомым, что хотел бы его продать. Присутствовавший при разговоре сообщил об этом в полицию. Правоохранители представились покупателями и передали мужчине деньги, после чего задержали.

Ранее из охотничьего ружья в Приморском крае мужчина выстрелил в полицейского. Злоумышленник был пьян и сначала угрожал жене расправой, после чего та вызвала правоохранителей. 46-летний лейтенант был госпитализирован с огнестрельным ранением.