76-летняя волгоградка отдала аферистам 5,5 млн рублей

За 23 и 24 декабря 2023 года региональные сотрудники полиции приняли десятки заявлений о мошенничествах от граждан. В основном злоумышленники похищали деньги с банковских счетов.

Самую крупную сумму после общения с мошенниками потеряла 76-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Женщине позвонил человек, представившийся полицейским, и сообщил о попытке кражи денежных средств с ее счета. Пенсионерка не усомнилась в словах афериста и перевела деньги на продиктованный «безопасный» счет. Так она лишилась 5,5 миллионов рублей.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности преступников.