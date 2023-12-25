В гипермаркете «Леруа Мерлен», который расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Буденного, произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он уточнил, что персонал строительного магазина уже эвакуирован.

Подчеркивается, что тушением пожара занимаются шесть единиц техники и 28 человек личного состава. Информация о пострадавших пока отсутствует.

По данным Telegram-канала Shot, пожар в строительном магазине произошел из-за возгорания гирлянды в отделе товаров для сада. Он сослался на одну из сотрудниц магазина. По ее словам, воспламенилась одна из гирлянд, которые находились под потолком. Так, справиться с огнем самостоятельно не представлялось возможным, отметила собеседница.

В минувшую пятницу огонь охватил 200 квадратных метров склада мясоперерабатывающего комбината в Химках.