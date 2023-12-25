В многоквартирном жилом доме на федеральной территории Сириус прогремел мощный взрыв. В результате ЧП пострадали два человека, а балкон на пятом этаже был полностью разрушен.

В МЧС сообщили, что жильцов эвакуировали. Пожар не был зафиксирован.

Как стало известно RT, пострадавшие мужчина и женщина приехали к морю на Новый год и арендовали квартиру. Их госпитализировали с ожогами. По данным местных СМИ, могла произойти утечка газа. Официальных данных о причинах инцидента пока нет.