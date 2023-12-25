Почти девять тысяч жителей Ярославской области остались без света из-за непогоды

В Ярославской области жители десяти муниципальных районов остались без электроснабжения из-за метели и налипания мокрого снега на провода.

В региональном ГУМЧС России сообщили, что на девять часов утра 25 декабря в зоне отключения находились десять муниципальных районов: Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Ростовский, Некоузский, Переславский, Рыбинский, Угличский, Тутаевский и Ярославский.

Без света в общей сложности остались 652 населенных пункта, 2716 домов, 8892 жителя, в том числе больше 1,2 тысячи детей, а также одна школа и пять детсадов.

Из 72 отключенных линий электропередачи 6 - 10 кВ протяженностью более 270 километров. На девять часов утра были обследованы 59 ЛЭП протяженностью 202 километра. Энергетики устраняют последствия непогоды.