Школьник пригласил друзей на дачу и ударил одного из них ножом

По данным телеканала, 23 декабря, в гости к 16-летнему школьнику его отец привез в гости двух друзей. Подростки решили повеселиться и раздобыли алкоголь. Во время прогулки между опьяневшими несовершеннолетними произошел конфликт. Тогда один из них сначала избил друга, а затем вонзил нож ему в живот. После этого сын хозяина дачи позвонил отцу и сообщил о случившемся.