В Красноярском крае двое мужчин на снегоходе провалились под лед и утонули
Следователи выясняют обстоятельства исчезновения двоих жителей Красноярского края, которые, по предварительным данным, утонули, провалившись под речной лед на снегоходе.
Информация о происшествии на реке Мендель в Бирилюсском районе поступила в правоохранительные органы 23 декабря. Установлено, что накануне шестеро рыбаков отправились на снегоходах в охотничье зимовье, расположенное примерно в 90 километрах от села Новобирилюссы. Вечером трое мужчин поехали на двух снегоходах проверить снасти, и одно из транспортных средств угодило в полынью, рассказали в краевом главке СК РФ.
Сотрудники поисково-спасательного отряда ищут утонувших - за сутки водолазы шесть раз спускались под лед и обследовали около 2000 квадратных метров дна, сообщили в Службе спасения Красноярского края.
"Снегоход найден, извлечен из воды, тела мужчин до сих пор не обнаружены", - уточнили в СК. Тем временем следователи осмотрели зимовье; проверка и поиски продолжаются.