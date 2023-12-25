В Красноярском крае двое мужчин на снегоходе провалились под лед и утонули

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения двоих жителей Красноярского края, которые, по предварительным данным, утонули, провалившись под речной лед на снегоходе.

Информация о происшествии на реке Мендель в Бирилюсском районе поступила в правоохранительные органы 23 декабря. Установлено, что накануне шестеро рыбаков отправились на снегоходах в охотничье зимовье, расположенное примерно в 90 километрах от села Новобирилюссы. Вечером трое мужчин поехали на двух снегоходах проверить снасти, и одно из транспортных средств угодило в полынью, рассказали в краевом главке СК РФ.

Сотрудники поисково-спасательного отряда ищут утонувших - за сутки водолазы шесть раз спускались под лед и обследовали около 2000 квадратных метров дна, сообщили в Службе спасения Красноярского края.