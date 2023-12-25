Почти сотню подпольных казино закрыли в Новосибирской области в 2023 году

В 2023 году в Новосибирской области выросло число преступлений в сфере азартных игр. В регионе было закрыло 93 подпольных казино, возбуждено 70 уголовных дел об организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным ведомства, в 2023 году количество выявленных преступлений по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» увеличилось в три раза - с 22 до 70, в суд было направлено 37 уголовных дел в отношении 53 лиц.

Помимо этого, еще по четырем уголовным делам в отношении организаторов незаконной игорной деятельности продолжается расследование.

Кроме того, за 11 месяцев 2023 года было проведено 243 проверочных мероприятия, в результате чего изъято 2720 единиц оборудования. Также правоохранители по 93 адресам пресекли незаконную игорную деятельность, возбуждено 70 уголовных дел.

В частности, незаконные казино были прикрыты в Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском, Советском, Калининском, Кировском, Заельцовском и Центральном районах Новосибирска, а также в Тогучине, Оби, Куйбышеве и Барабинске.