В Хабаровском крае загорелся торговый центр

Торговый комплекс загорелся в поселке Хор на площади 480 квадратных метров, ликвидировано открытое горение, информация о пострадавших не поступала, сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В МЧС сообщили, что огонь быстро распространился по конструкциям двухэтажного здания из металлопрофиля, обшитого внутри пенопластом, площадь пожара составляет 480 квадратных метров, передает РИА «Новости».

Уточняется, что пострадавших нет, из здания вышли самостоятельно 22 человека, идет проливка и разбор конструкций.

Предположительно, со слов очевидцев, огонь возник в помещении, где располагался котел.