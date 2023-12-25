Подмосковная полиция задержала двух подозреваемых в серии краж на сумму 1 млн руб. в Тульской области

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в серии краж на сумму более 1 млн руб. в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Подмосковные полицейские совместно со столичными коллегами при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в ходе служебной командировки в Воловский район Тульской области по месту проживания двух ранее судимых мужчин 1976 и 1985 года рождения, подозреваемых в серии краж», – говорится сообщении.

По предварительной информации, с ноября 2023 года злоумышленники совершили семь краж из частных домов, расположенных на территориях четырех городских округов Московской области, а также в Новой Москве. Младший из сообщников исполнял роль водителя. Он привозил старшего к местам совершения преступления, после чего увозил обратно. Его подельник отжимал окна первых этажей домов и проникал в жилища. Из них он похищал ювелирные украшения, денежные средства, а также иные ценные вещи. Общая сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Как уточняется, украденное злоумышленники сбывали в местах скупки в Тульской области, а вырученные деньги тратили по личному усмотрению. В ходе обыска квартир задержанных изъята часть похищенного имущества, а также автомобиль, на котором передвигались сообщники.