В нижегородской Балахне школьники потушили снежками Вечный огонь

В Нижегородской области трое школьников закидали снегом Вечный огонь. Об этом сообщает местное издание "В городе N" со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД. По данным СМИ, инцидент произошел 24 декабря в городе Балахна на Комсомольской площади. Трое учеников - из пятого и восьмого классов - подошли к мемориалу воинам Великой Отечественной войны и закидали пламя снежками так, что оно погасло. Случившееся зафиксировали камеры наблюдения. А в полицию об инциденте сообщил прохожий. Правоохранители уже установили личности хулиганов. Школьники не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.