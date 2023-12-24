Мощный пожар в Петербурге попал на видео

В Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возгорание случилось в ангаре на Складской улице. Площадь горения достигла 300 квадратных метров. По словам очевидцев, дымом заволокло две улицы, а черный столб виден за несколько кварталов. В управлении МЧС по Петербургу сообщили, что данные о пострадавших пока не поступали.

В ведомстве уточнили, что в 18:56 был подан дополнительный номер 1-БИС. Тушением пожара занимаются 27 человек и 6 единиц техники.