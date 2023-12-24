В Москве мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома

"45-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Айвазовского в Москве, в ходе конфликта вытолкнул стоявшую у открытой створки окна малознакомую девушку. От чего 22-летняя девушка <...> выпала с высоты пятого этажа", - сказали в главке СК.