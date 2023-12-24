В Петербурге подросток получил ожог роговицы глаз из-за взрыва петарды
В Пушкине 13-летний подросток получил ожог роговицы обоих глаз из-за петарды. Об этом пишет 78.ru.
Отмечается, что 13-летний юноша в своей квартире разобрал петарду и поджог её, в результате чего она взорвалась у него в руках.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее школьник из Амурского района Хабаровского края лишился двух пальцев из-за взорвавшегося в руках запала для гранат, коробку от которых он нашёл в мусорном баке во время прогулки.