В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

Конфликт в вагоне московского метро на Таганско-Краснопресненской линии закончился поножовщиной. Об этом 24 декабря сообщается на сайте МВД Медиа.

Конфликт между двумя пассажирами произошел в поезде, следовавшем от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская». В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож, оппонент попытался его выхватить, но получил резаную рану.

«В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств», — указывается в сообщении.