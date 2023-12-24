В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
Конфликт в вагоне московского метро на Таганско-Краснопресненской линии закончился поножовщиной. Об этом 24 декабря сообщается на сайте МВД Медиа.
Конфликт между двумя пассажирами произошел в поезде, следовавшем от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская». В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож, оппонент попытался его выхватить, но получил резаную рану.
«В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств», — указывается в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», в Хакасии двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Ремишевской после обрушения горки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).