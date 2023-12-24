Зарезавший девушку в Москве мужчина признался в еще одном убийстве

Мужчина, зарезавший проститутку в элитном жилом комплексе «Хедлайнер» в Москве, ранее убил еще одну молодую женщину. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного СК РФ.

В пресс-службе отметили, что на допросе мужчина признался следователям в еще одном убийстве. Стражи порядка проверили его слова и обнаружили тело девушки в номере гостиницы на востоке Москвы.

В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей, на вид ей около 25-30 лет. В столичной прокуратуре уточнили, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение по статье 105 УК РФ и изберут ему меру пресечения.

По данным портала, убийца недавно вышел на свободу из психиатрической лечебницы, куда попал после того, как в 2010 году зарезал двух проституток в Петербурге.