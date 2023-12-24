В Пулково задержали мужчину, скрывавшегося от полиции РФ 12 лет в Израиле

В петербургском аэропорту Пулково задержали 36-летнего мужчину, который скрывался от российского правосудия 12 лет, сообщает телеканал 78.ru. В 2011 году он вместе с сообщником совершил разбойное нападение в Санкт-Петербурге, после чего скрылся в Израиле.

Там подозреваемый сменил имя и фамилию, а на прошлой неделе прилетел в Петербург. В израильском Интерполе подтвердили смену личных данных. Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей.

Также сегодня стало известно о задержании сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии в Дагестане за убийства 17-летней давности. По данным следствия, летом 2006 года он убил на федеральной трассе двух мужчин. Задержание проводили коллеги росгвардейца. Задержали майора государственной службы на рабочем месте. Он служил в роте по охране Миатлинской ГЭС.