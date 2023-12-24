700 сотрудников Airbus отравились фуа-гра и омарами

Изысканный рождественский ужин для 2600 работников французской аэрокосмической группы Airbus Atlantic закончился массовой рвотой и диарей. О происшествии сообщает The Guardian.

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Праздничное застолье было организовано 14 декабря. Его проводил собственный ресторан Airbus в Монтуар-де-Бретань на западе Франции.

Деликатесы в меню включали фуа-гра, морские гребешки, омаров, турнедо, а также десерты из мороженого, фундука и шоколадного мусса. Праздник был организован из расчета 15 евро на человека.

После торжественного ужина у 700 пострадавших появились «клинические признаки рвоты и диареи». Большинство заболело в течение 24–48 часов после еды.

Сотрудница по имени Нольвенн рассказала журналистам, что столь сильные колики и головные боли она никогда не испытывала, и «это было хуже, чем рожать».

Органы здравоохранения начали расследование. Они считают, что произошла массовая вспышка гастроэнтерита. При этом причина пока неясна. Это может быть бактерия в пище или чрезвычайно заразный вирус.

Расследование продолжается. Всем присутствующим на трапезе была разослана анкета с вопросами, ответы на которые должны помочь установить источник вспышки.

Представитель Airbus заявил, что «серьезно заболевших нет».