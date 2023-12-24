На берегу Москвы-реки нашли заряженный гранатомет

В Московской области случайный прохожий нашёл заряженный иностранный гранатомет, лежавший возле реки. Об этом 24 декабря сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на берегу Москвы-реки возле села Рыболово (Раменский городской округ). Местный житель, обнаруживший оружие, позвонил в полицию. Прибывшие эксперты изучили гранатомет. Оказалось, что внутри был боеприпас, а на корпусе оружия нанесена иностранная маркировка. Сейчас началась проверка, устанавливается владелец оружия.