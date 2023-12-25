В Алтайском крае у 15 человек после посещения кафе диагностировали химические ожоги

БАРНАУЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Химические ожоги лица и слизистых получили 15 человек, в том числе 4 ребенка, после посещения кафе в Заринске Алтайского края. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, в медицинское учреждение Заринска с химическим ожогами лица и слизистых обратились за помощью 15 граждан, четверо из которых несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, 23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работали кварцевые лампы.