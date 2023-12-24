Более 100 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ветра

В ведомстве уточнили, что аварийно-восстановительные работы ведут 39 бригад. В их составе более ста человек и 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что накануне шквалистый ветер вызвал массовые нарушения в энергоснабжении в 57 населённых пунктах Дагестана. Без света оставались более 127 тысяч человек. К утру воскресенья энергетикам удалось полностью восстановить энергоснабжение, однако позже ветер спровоцировал новые отключения.