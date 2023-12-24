Росгвардейцы задержали коллегу за убийство 17-летней давности

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии задержан в Дагестане за убийства 17-летней давности, сообщил в Telegram депутат Александр Хинштейн. По данным следствия, летом 2006 года он убил на федеральной трассе двух мужчин. Задержание проводили коллеги росгвардейца.

54-летнего майора полиции из батальона МОВО г. Кизилюрта подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе «Кавказ» летом 2006 года, а также еще в одном покушении на убийство. В этот период он работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта, — пишет Хинштейн.

Задержали майора государственной службы на рабочем месте. Он служил в роте по охране Миатлинской ГЭС. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и о незаконном владении оружием.

Ранее в декабре сотрудники полиции задержали лидера и участников ОПГ, причастных к убийству советника министра путей сообщения России в 2002 году. Члены ОПГ также совершили множество других преступлений, в том числе похитили и убили владельца московской коммерческой компании и его бухгалтера в том же году. В состав криминальной структуры, помимо гражданских, входили сотрудники органов внутренних дел, военные и бойцы спецназа.