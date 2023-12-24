В Латвии задержали подозреваемых во взрыве на вечеринке Русской службы BBC

Латвийская полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву учебной гранаты на вечеринке журналистов Русской службы BBC, говорится в Twitter (X) силовиков. Инцидент произошел в рижском баре и правоохранители считают, что он был спровоцирован личным конфликтом. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Информация, которой располагает полиция, показывает, что мотивом одного из задержанных, скорее всего, стал личный конфликт в баре, и на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов, — говорится в сообщении латвийской полиции.

Накануне, в Риге на вечеринке журналистов Русской службы BBC неизвестный открыл входную дверь и бросил учебную гранату. Мероприятие проходило в местном баре Čē, в нем участвовали также журналисты-эмигранты из других изданий.