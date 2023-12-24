В Мурманске произошло ЧП на причале ФГУП "Атомфлот"

ЧП произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот", сообщили в пресс-службе главка МЧС по Мурманской области. В обязанности предприятия входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России.

"В главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется, - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, речь может идти о возгорании на атомном контейнеровозе "Севморпуть", который стоит на причале Атомфлота. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.