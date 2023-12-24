Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу прислать ему видео с раздеванием

В Санкт-Петербурге сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, девятилетняя девочка рассказала матери, что познакомилась с мужчиной в одном из мессенджеров в начале октября. Около месяца они переписывались, а собеседник постоянно уводил разговор в пошлую тематику.

В ноябре мужчина запугал ребенка надуманными угрозами, а также заставил ее прислать ему видео с раздеванием. Девочка сделала это и долго боялась рассказывать родителям.

Узнав о случившемся, мать школьницы обратилась в полицию. Мужчину быстро вычислили и задержали. Им оказался 36-летний старший прапорщик, сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Петербурга. Он во всем сознался.

Возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Мужчине грозит более 20 лет колонии.