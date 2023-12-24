В Словакии задержали угрожавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

Полиция Словакии задержала 64-летнего мужчину, который собирался повторить нападение стрелка, произошедшее в Праге. Об этом сообщает издание teraz.sk.

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Отмечается, что житель города Жилины позвонил на линию спасения и сообщил о том, что собирается повторить поступок студента университета Праги.

Вечером 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Праги Давид Козак открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего 25 получили тяжелые ранения, а 14 человек не удалось спасти.