Подростков задержали за нападения на дворников в Петербурге
В Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков, подозреваемых в нападениях на дворников-мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подростков задержали накануне.
«Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин», — сказано в сообщении.
Все потерпевшие, за исключением одной женщины, — граждане стран ближнего зарубежья.
О нападениях стало известно в нынешнем декабре, когда сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму увидели в интернете соответствующие видеозаписи.
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».