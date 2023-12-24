Полиция Латвии задержала подозреваемых в атаке на журналистов Русской службы Би-би-си
По подозрению во взрыве учебной гранаты на вечеринке журналистов Русской службы Би-би-си в латвийской столице задержаны двое мужчин, сообщил портал национального гостелерадио rus.lsm.lv.
По данным латвийского гостелерадио, после нападения предполагаемые злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в воскресенье утром, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Напомним, в Риге мужчина заглянул в бар, где проходила вечеринка журналистов Русской службы Би-би-си, и бросил гранату. Предварительно установлено, что нападавший использовал учебно-имитационную РГД-5.