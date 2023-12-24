Один человек пострадал в результате обстрела Брянской области ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один человек пострадал в результате обстрела украинскими властями села Зерново.

Как он написал в Telegram, по населённому пункту военные ВСУ произвели миномётный обстрел. Также они открывали огонь из танка.

«Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил глава региона.

Уточняется, что частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.