СК возбудит дело после отравления детей водой в лагере в Евпатории

Управление Следственного комитета (СК) по Крыму и Севастополю возбудит уголовное дело после госпитализации детей из лагеря в Евпатории . Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин , сообщается в Telegram -канале ведомства.

Крымское управление СК начало процессуальную проверку по факту произошедшего. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняется в публикации.

Ранее девять воспитанников евпаторийского лагеря «Юность» попали в местную больницу с признаками отравления. У восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ. По данным СМИ, дети почувствовали себя плохо из-за воды, которую привезли в лагерь, когда там прервалось водоснабжение из-за аварии.