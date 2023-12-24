Тысячи жителей Сочи остались без света из-за непогоды

В Сочи более 11 тысяч человек остались без света после повреждения линии электропередачи (ЛЭП) из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.

Электроснабжение нарушилось в четырех районах курортного города после того, как сильный ветер повредил провода. Уточняется, что в общей сложности сбои затронули 11,8 тысячи человек.

Кроме того, ветер сорвал крыши с восьми жилых домов, их жители отказались от расселения.

«Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники», — добавили в ведомстве.