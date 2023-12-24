В Сочи во время непогоды погиб человек

КРАСНОДАР , 24 декабря. /ТАСС/. Дерево упало на человека в Сочи во время непогоды в ночь на 24 декабря, в результате он погиб, сообщили ТАСС в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России .

С 22 декабря в Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений в связи с неблагоприятными погодными условиями, по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в порту Туапсе ожидается сильный тягун. По данным ГУ МЧС региона, в результате непогоды около 12 тыс. человек в четырех района Сочи остаются без электроснабжения, повалены более 50 деревьев, порывами ветра сорвало кровлю с 8 зданий.