"78.ru": в Петербурге задержали трех подростков за избиение дворников-мигрантов

В Калининском районе Петербурга задержали трех несовершеннолетних подростков за серию нападений на дворников-мигрантов. Об этом сообщает "78.ru". Трое петербургских подростков нападали на дворников в Калининском районе города, молодые люди избивали мужчин и распыляли в них перцовые баллончики. Происходящее злоумышленники снимали на видео и публиковали в сети. Двоих 16-летних учащихся колледжа и 14-летнего восьмиклассника задержали, у одного из подростков нашли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож. Старших задержанных поместили в изолятор, младшего допросили в качестве свидетеля и отпустили. Выясняются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.